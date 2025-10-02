Rifiuti abbandonati | Oltre duecento sanzioni e nove denunce
"Tolleranza zero contro chi sporca". Non usa mezzi termini il sindaco di Monsummano, verso chi commette reati di tipo ambientale. Lo fa pubblicamente attraverso i social, snocciolando anche un bilancio dell’attività condotta, in materia, dagli agenti della polizia municipale. "La nostra Polizia Municipale – dice De Caro riferendosi al periodo che va dall’inizio dell’anno a oggi – ha condotto un’azione determinata e capillare contro il degrado ambientale, con risultati inequivocabili: 235 sanzioni accertate per violazioni ambientali, 9 denunce penali per reati in materia ambientale, controlli con tasso di positività del 96-97%, 6 interventi con drone, tutti con esito positivo, 16 veicoli abbandonati rimossi dalla vegetazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
