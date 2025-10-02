Rientrato illegalmente in Italia spaccia e ruba denaro in un supermercato | dopo anni di reati si aprono le porte del carcere

ANCONA- Arrestato dalla polizia un uomo di 43 anni, di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena definitiva di 2 anni, 6 mesi e 18 giorni. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Questura di Ancona. La condanna deriva. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: rientrato - illegalmente

Rientra illegalmente in Italia e si aggira in un negozio con un grosso zaino sulle spalla: arrestato 38enne straniero - X Vai su X

Espulso e rimpatriato l'anno scorso, torna in Italia e riprende a spacciare. E' stato nuovamente arrestato e condotto in carcere - Era stato espulso dall'Italia e rimpatriato in Tunisia, il suo paese d'origine, a marzo dello scorso anno. Lo riporta ildolomiti.it

Rientro illegale in Italia: arrestato al Brennero ed espulso - L’uomo, un cittadino tunisino di 23 anni, è stato respinto al confine dalla polizia austriaca e consegnato ai colleghi italiani ... Come scrive altoadige.it