Un uomo di 36 anni è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Roma con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della ex compagna. Secondo gli atti, tra il 2015 e il 2019 l’uomo avrebbe sottoposto la donna ad abusi sessuali, vessazioni e insulti. La vittima ha denunciato dopo un percorso di supporto psicologico. Prima udienza il 26 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it