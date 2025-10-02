Ridotta a oggetto la chiamava ‘schiava sessuale' | 36enne a processo dopo anni di violenze sull'ex
Un uomo di 36 anni è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Roma con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della ex compagna. Secondo gli atti, tra il 2015 e il 2019 l’uomo avrebbe sottoposto la donna ad abusi sessuali, vessazioni e insulti. La vittima ha denunciato dopo un percorso di supporto psicologico. Prima udienza il 26 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ridotta - oggetto
Grazie al @corriere e a @moniksarge per lo spazio. La versione del drone contro una delle imbarcazioni che si stanno dirigendo a Gaza non è molto convincente. 1) l’oggetto procede ad una velocità ridotta, tanto da permettere alle due persone a bordo di dist - X Vai su X
La società di Orit Lev Marom, ha come oggetto sociale l’intermediazione immobiliare, attività comune a molti stranieri per i quali la Puglia e in particolare il Salento sono diventati terra d’approdo e d’affari - facebook.com Vai su Facebook