Ricordo i tifosi | piangevano di gioia
Michele Antonutti nella recente storia biancorossa può essere ribattezzato l’uomo della svolta. Il giocatore che – grazie ad un’intuizione dell’allora ds Frosini e alla disponibilità di patron Landi – cambiò i connotati alla stagione 2011-2012, permettendo al team di Menetti di conquistare la Serie A. Da quel momento la Reggio dei canestri non si è più guardata indietro e domenica, come in un cerchio che si chiude, l’ex capitano della ‘Trenkwalder’ vivrà un emozionante ritorno al PalaBigi dove Udine – di cui adesso è ‘brand ambassador’ riassaporerà la Serie A dopo 16 anni di attesa. Antonutti, come sta e cosa fa di bello nella vita? "Sono brand ambassador dell’Apu Udine, mi occupo dei i rapporti istituzionali delle squadre del settore giovanile e di tutto quello che c’è intorno alla Serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ricordo - tifosi
Arte e solidarietà nel ricordo di Aldro, Alberto Lunghini: "Una vicenda dolorosa che accomuna tifosi rivali"
Ricordo a tutti i tifosi di tutte le squadre che siamo alla GIORNATA NUMERO 5 DI 38. Piano con le sentenze. È lunga. - X Vai su X
Un altro ricordo dei tifosi dell’Annabella Pavia nella tribunetta del Palaravizza: io ero un ragazzino che li ammirava dall’altro lato del campo e sognavo che, da grande, un giorno avrei fatto parte anche io di quella tribuna. E così è stato. Davide Campagnoli. - facebook.com Vai su Facebook
"Ricordo i tifosi: piangevano di gioia" - "Va fatta la premessa che è sempre la prima di campionato, quindi le incognite ci sono da entrambe le parti. Da msn.com