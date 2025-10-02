Richiesta dalle opposizioni e convocata una commissione consiliare sul nuovo assetto di Cesena Fiera

Le opposizioni in consiglio comunale a Cesena hanno chiesto e ottenuto la convocazione di una commissione consiliare che affronti il tema del nuovo assetto di Cesena Fiera a seguito delle dimissioni di Renzo Piraccini. Ne dà notizia una nota di Cesena Siamo Noi, Lega e FdI. Si vogliono. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

