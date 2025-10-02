Richiamati nuovi lotti di un salame dai supermercati i lotti interessati e l'allerta del Ministero

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo richiamo per il salame “Il Morbido” senza glutine del Salumificio di Genga: coinvolti i lotti 31, 32 e 33 in tranci da 350 g. Il provvedimento, legato a precedenti verifiche sul rischio microbiologico, è stato disposto in via precauzionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: richiamati - nuovi

richiamati nuovi lotti salameIl richiamo del salame - Richiamati altri lotti di salame morbido del Salumificio di Genga e un lotto di uova fresche per rischio microbiologico ... Secondo ilfattoalimentare.it

richiamati nuovi lotti salameSalame ritirato dai supermercati, rischio salmonella: i lotti richiamati - Un prodotto potenzialmente rischioso per la salute è stato ritirato dal ministero della Salute: si tratta di un salame. Segnala quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Richiamati Nuovi Lotti Salame