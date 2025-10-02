Richiamati nuovi lotti di un salame dai supermercati i lotti interessati e l'allerta del Ministero
Nuovo richiamo per il salame “Il Morbido” senza glutine del Salumificio di Genga: coinvolti i lotti 31, 32 e 33 in tranci da 350 g. Il provvedimento, legato a precedenti verifiche sul rischio microbiologico, è stato disposto in via precauzionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: richiamati - nuovi
Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sono i nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre 2025 – 1° aprile 2026 | Nell’Insediamento richiamati i valori di democrazia, pace e integrazione europea. #SanMarino #Reggenza - X Vai su X
Il Ministero della Salute ha diffuso due nuovi richiami per rischio microbiologico: si tratta di alcuni lotti di salame morbido senza glutine e un lotto di uova Leggi l'articolo di Giulia Crepaldi su #ilfattoalimentare https://ilfattoalimentare.it/richiamo-salame-morbido - facebook.com Vai su Facebook
Il richiamo del salame - Richiamati altri lotti di salame morbido del Salumificio di Genga e un lotto di uova fresche per rischio microbiologico ... Secondo ilfattoalimentare.it
Salame ritirato dai supermercati, rischio salmonella: i lotti richiamati - Un prodotto potenzialmente rischioso per la salute è stato ritirato dal ministero della Salute: si tratta di un salame. Segnala quifinanza.it