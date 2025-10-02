Puoi richiedere un regalo speciale per il tuo amico a quattro zampe, fedele e affettuoso compagno con cui condividere un percorso insieme. Gratis è la parola magica che fa destare l’interesse dei consumatori. Se in più si tratta di un regalo per l’animale domestico ecco che l’attenzione diventa ancora più alta. C’è una piacevole sorpresa che vi aspetta ed è sponsorizzata sui social da Royal Canin. Royal Canin dal 1968 produce soluzioni nutrizionali per cani e gatti volti a migliorarne la salute e il benessere. Tutto è nato in Francia, quando il medico veterinario Jean Cathary ha capito che c’è una stretta connessione tra cibo e salute degli animali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ricevi gratis a casa un buono di 10 euro e un kit omaggio per il tuo amico a quattro zampe, richiedilo subito