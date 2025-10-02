Riceve migliaia di minacce di morte online | Anche 190 al giorno dicono sarò la prossima vittima di femminicidio

Cristina Irrera è bersagliata da mesi da un'inspiegabile campagna d'odio, con minacce di stupro e di morte. A far partire la valanga di commenti un video fatto dalla 26enne a febbraio contro un gruppo Telegram dove gli utenti si scambiavano foto di findanzate e moglie senza il loro consenso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

