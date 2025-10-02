Ricetta della felicità anticipazioni terza puntata del 9 ottobre

La terza puntata della fiction La ricetta della felicità, trasmessa su Rai 1, si prospetta ricca di colpi di scena e sviluppi emotivi. La narrazione si concentra sulla crescente amicizia tra le protagoniste, Marta e Susanna, e sui problemi che affliggono il locale storico la Rotonda. Questo episodio evidenzia anche i tentativi di rilancio della balera e le difficoltà legate alla sua inaugurazione. anticipazioni sulla terza puntata del 9 ottobre. In onda giovedì 9 ottobre, alle ore 21.30 circa, la terza puntata di La ricetta della felicità prosegue con un mix di emozioni e storie di rinascita. La fiction, molto apprezzata dal pubblico, vede come protagoniste due donne diverse ma unite da esperienze condivise nel ruolo di madri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

