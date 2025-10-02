Riccione Giacobazzi ‘cucina’ comicità con la sua brigata

Farà tappa a Riccione Osteria Giacobazzi, esilarante spettacolo che vede a capo di una brigata l’attore e cabarettista Giuseppe Giacobazzi. L’appuntamento, che apre il cartellone degli eventi pasquali, è per giovedì 2 aprile al Palacongressi, ma già da ieri i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone www.ticketone.it. In Osteria Giacobazzi, che stravolge del tutto le regole del teatro, il palco si trasforma in una vera e propria osteria con tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti agli ospiti che, seduti sul palco, mangiano e bevono durante lo show. Un’esperienza teatrale immersiva, unica nel suo genere, che promette oltre due ore di risate a go-go. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

