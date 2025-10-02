Ricatti ai migranti e frode | arresti nella coop

Pistoia, ospiti affamati e carenze sanitarie nei centri di accoglienza gestiti dalla Desy in più province: cinque misure cautelari. Emesse fatture per servizi mai eseguiti (come i corsi di italiano), nessuna diaria ai richiedenti asilo. Sequestrati 720.000 euro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ricatti ai migranti e frode: arresti nella coop

In questa notizia si parla di: ricatti - migranti

