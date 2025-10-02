Ricatti ai migranti e frode | arresti nella coop

Pistoia, ospiti affamati e carenze sanitarie nei centri di accoglienza gestiti dalla Desy in più province: cinque misure cautelari. Emesse fatture per servizi mai eseguiti (come i corsi di italiano), nessuna diaria ai richiedenti asilo. Sequestrati 720.000 euro. 🔗 Leggi su Laverita.info

Frode nella gestione dei Cas, cinque arresti - Migranti abbandonati in strutture senza luce e acqua e lasciati senza cibo. Come scrive rainews.it

Sulla pelle dei migranti. Frode e truffa aggravata. Cinque arresti e sequestro - Le indagini sono partite da San Marcello Piteglio in seguito all’ispezione del Nas in una struttura per richiedenti asilo, con gravi carenze igienico sanitarie. Segnala msn.com

