Prime riflessioni sulla nuova rosa della Juventus, tre big sono già fuori: cosa succede dopo il quarto pareggio consecutivo della squadra di Tudor La Juventus di Tudor, sul campo del Villarreal, si è vista sfuggire una vittoria importante per il proprio cammino in Champions League. A beffare i bianconeri è stato l’ex Renato Veiga, in un match comunque ben al di sotto le aspettative per la Juve soprattutto nel primo tempo. Igor Tudor già al centro della critica: cosa succede dopo il Villarreal (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Tudor è già al centro del ciclone e mastica amaro: “Dispiace, fa parte del gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Ribaltone Juventus, via in tre: "Non meritano di vestire la maglia"