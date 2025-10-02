Riasfaltatura dopo i lavori sabato chiude strada Gherbella

2 ott 2025

Viene riasfaltata strada Gherbella dopo i lavori di rinnovamento che hanno interessato la via nelle scorse settimane e, per consentire l’intervento, sabato 4 ottobre dalle ore 7 alle 18 sarà sospesa la circolazione sul tratto tra il civico 169 e il civico 152.Una volta riasfaltata, strada. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

