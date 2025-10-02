Riapre la palestra dei Ragni dopo un anno e mezzo | Tante nuove vie da scoprire
Dopo 18 mesi di chiusura forzata per i lavori di ampliamento, la palestra di arrampicata di via Carlo Mauri 1 a Lecco è pronta a riaprire. Lunedì 13 ottobre alle ore 17 gli appassionati di arrampicata potranno tornare a scalare le pareti della struttura gestita dall'ASD Ragni di Lecco, storico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dopo l'alluvione riapre la palestra di via Isonzo. E ci sarà un evento con la vicecampionessa olimpica Vanessa Ferrari
Oltre 1800 giorni dopo l'alluvione riapre la palestra di via Isonzo: "Simbolo di rinascita"
Lecco, riapre la palestra di arrampicata dopo un anno e mezzo di stop https://lecconotizie.com/sport/lecco-sport/lecco-riapre-la-palestra-di-arrampicata-dopo-un-anno-e-mezzo-di-stop/… via @lecco_notizie - X Vai su X
CI SIAMO! La palestra Leo Perziano riapre le porte! ? Domenica 28 settembre ? Ore 18:00 Murano I nostri ragazzi scendono in campo contro i giocatori della Basket Piani Bolzano È il momento di riempire il palazzetto e far sentire il calore de Vai su Facebook
