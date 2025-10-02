Riapre la palestra dei Ragni dopo un anno e mezzo | Tante nuove vie da scoprire

Dopo 18 mesi di chiusura forzata per i lavori di ampliamento, la palestra di arrampicata di via Carlo Mauri 1 a Lecco è pronta a riaprire. Lunedì 13 ottobre alle ore 17 gli appassionati di arrampicata potranno tornare a scalare le pareti della struttura gestita dall'ASD Ragni di Lecco, storico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

