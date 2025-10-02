riapre finalmente lo storico atelier la perla di bologna

La Perla approda nel portafoglioddi La Perla Atelier di Luxury Holding: lo annuncia il ministero delle imprese e del made in Italy. Riapre dunque lo storico atelier La Perla di Bologna. “Con il trasferimento del complesso produttivo di Bologna è ufficiale la cessione di La Perla Manufacturing in amministrazione straordinaria, a La Perla Atelier, azienda che fa capo a Peter Kern attraverso la società di investimenti Luxury Holding”. La Perla riapre a Bologna lo storico atelier. Il Mimit ha pubblicato e spiegato il dettaglio dell’operaizone. “Nel dettaglio l’operazione prevede il passaggio di tutti i 199 dipendenti coinvolti nelle procedure La Perla Manufacturing e La Perla Global Management Uk Ita I. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

