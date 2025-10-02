Riapre finalmente lo storico atelier La Perla di Bologna
La Perla approda nel portafoglioddi La Perla Atelier di Luxury Holding: lo annuncia il ministero delle imprese e del made in Italy. Riapre dunque lo storico atelier La Perla di Bologna. “Con il trasferimento del complesso produttivo di Bologna è ufficiale la cessione di La Perla Manufacturing in amministrazione straordinaria, a La Perla Atelier, azienda che fa capo a Peter Kern attraverso la società di investimenti Luxury Holding”. La Perla riapre a Bologna lo storico atelier. Il Mimit ha pubblicato e spiegato il dettaglio dell’operaizone. “Nel dettaglio l’operazione prevede il passaggio di tutti i 199 dipendenti coinvolti nelle procedure La Perla Manufacturing e La Perla Global Management Uk Ita I. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: riapre - finalmente
Che figata! Finalmente riapre la casa di Charles e Ray Eames a Los Angeles
Dopo 13 anni dal sisma del 2012, riapre finalmente la scuola De Amicis di Rolo: investiti 2 milioni di euro per restituire alla comunità emiliana un presidio educativo moderno e sostenibile
- Finalmente, riapre - La buona notizia che tantissimi, a Porto Viro, attendevano: riapre il Party Club. #locali #portoviro #musica - facebook.com Vai su Facebook
A Perugia riapre finalmente il Teatro Pavone: «Sarà laboratorio culturale permanente» - X Vai su X
Torino, riapre il giardino storico di Palazzo Cisterna - Dopo lunghi lavori di restauro costati 350mila euro, riapre alla comunità il giardino storico di Palazzo Cisterna, piccolo parco monumentale di pertinenza della sede aulica della Città metropolitana ... Segnala ansa.it