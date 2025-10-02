' Rhythm of the dance' sul palco del Teatro Nuovo un viaggio in danza nel cuore dell’Irlanda

Ferraratoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 alle 21 al teatro Nuovo arriva 'Rhythm of the Dance', molto più di uno spettacolo, un viaggio emozionante nel cuore pulsante dellIrlanda, un’esperienza visiva e sonora che fonde tradizione e modernità in un connubio di energia, eleganza e passione.Prodotto dalla National Dance Company. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rhythm - dance

La magia dell'Irlanda a Torino: al Teatro Colosseo arriva "Rhythm of the Dance"

Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Varese

Pattinaggio di figura: Paolino-Tuba dodicesimi nella rhythm dance a Skate to Milan. Lontana la qualificazione olimpica

Rhythm Of The Dance, danze irlandesi al Verdi - Rhythm Of The Dance, danze irlandesi al Verdi "Rhythm Of The Dance" è uno spettacolo irlandese che unisce melodie celtiche, passi irlandesi, musica dal vivo e canto. Segnala lanazione.it

Rhythm of the Dance at The Grand Oshkosh - Rated #1 as among the most popular Irish Dance productions touring the world, RHYTHM OF THE DANCE creates a new era in Irish entertainment, containing a wealth of talent, featuring World and Irish ... Si legge su broadwayworld.com

Cerca Video su questo argomento: Rhythm Of The Dance