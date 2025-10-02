Rezafungin approda in Italia nuova arma contro le infezioni da Candida

Rezafungin, nuova echinocandina commercializzata da Mundipharma, entra nella pratica clinica italiana come opzione vitale contro candidemia e candidosi invasiva, proprio mentre le infezioni fungine avanzano e la loro resistenza ai trattamenti storici cresce. Le conseguenze per pazienti fragili e strutture sanitarie impongono soluzioni tempestive. La disponibilità del farmaco arriva dopo attente verifiche condotte insieme all’agenzia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

