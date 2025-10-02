Forse voi non ve lo ricordate, ma il Comune sì. A quel ragazzo adolescente con i jeans larghi che oggi vi gira per casa, 10 anni fa, quando andava all’asilo, non gli avete pagato la mensa. Ed oggi avete 60 giorni di tempo per rimediare. Voi e tutte le altre famiglie distratte, all’indirizzo delle quali stanno partendo dagli uffici dell’ Aspes svariate decine di avvisi. Non solo per la mensa, ma anche per il trasporto. Camilla Murgia, assessora ai Servizi educativi, su quali servizi il Comune sta facendo accertamenti? "Il Comune di Pesaro sta effettuando verifiche relative al mancato pagamento di alcuni servizi scolastici – tra cui mense e trasporto – che rientrano nell’ambito delle politiche educative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rette, Comune all’incasso: "Dobbiamo recuperare decine di migliaia di euro"