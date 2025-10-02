Retrospettiva dedicata al Liberty Esposizione a Palazzo Martinengo
Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, tra gli ambienti artistici internazionali, inizia a diffondersi il Liberty, una tendenza stilistica che influenza diversi ambiti creativi e produttivi. Sulla scia dell’Art Nouveau in Francia, del Modern Style in Inghilterra, dello Jugendstil in Germania, in Italia s’impone il cosiddetto stile nuovo o stile floreale, caratterizzato da forme sinuose ed eleganti linee serpentine ispirate al mondo naturale, che diventa grande fonte di ispirazione formale. Al Liberty, Palazzo Martinengo a Brescia dedica un’ampia retrospettiva in programma dal 24 gennaio al 14 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
