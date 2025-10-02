Retorica da guerra e tensioni con i vertici militari Il Gran Rapporto di Hegseth letto da Caruso

Formiche.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’era del Dipartimento della Difesa è finita. Benvenuti al Dipartimento della Guerra”, ha esordito Hegseth davanti a un’aula che, come ha poi scherzato Trump, era “il pubblico più silenzioso che abbia mai avuto”. Il Segretario non ha usato mezzi termini nell’accusare i presenti: “Per troppo tempo, abbiamo promosso troppi leader in uniforme per le ragioni sbagliate, basandoci sulla loro razza, su quote di genere, su cosiddetti primi storici”. La brutalità del linguaggio ha raggiunto livelli inusuali per un discorso istituzionale: “Francamente, è stancante guardare le formazioni da combattimento, o qualsiasi formazione, e vedere soldati grassi. 🔗 Leggi su Formiche.net

