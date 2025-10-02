Retorica da guerra e tensioni con i vertici militari Il Gran Rapporto di Hegseth letto da Caruso
“L’era del Dipartimento della Difesa è finita. Benvenuti al Dipartimento della Guerra”, ha esordito Hegseth davanti a un’aula che, come ha poi scherzato Trump, era “il pubblico più silenzioso che abbia mai avuto”. Il Segretario non ha usato mezzi termini nell’accusare i presenti: “Per troppo tempo, abbiamo promosso troppi leader in uniforme per le ragioni sbagliate, basandoci sulla loro razza, su quote di genere, su cosiddetti primi storici”. La brutalità del linguaggio ha raggiunto livelli inusuali per un discorso istituzionale: “Francamente, è stancante guardare le formazioni da combattimento, o qualsiasi formazione, e vedere soldati grassi. 🔗 Leggi su Formiche.net
Ucraina, tra diplomazia e retorica di guerra della Nato e dell'Ue: la pace resta lontana mentre l’Europa si prepara al peggio
Impressiona la retorica che dilaga sul tema - per cui l’ideale nobile e l’astratta legittimazione del dir. int. fa sparire la realtà di un teatro di guerra e i suoi rischi. E rimango convinto sullo scemare delle ‘simpatie’ iniziali. Per non parlare di improbabili altri scioperi - X Vai su X
Ieri Donald Trump ha presentato a Washington il suo piano in 20 punti per “risolvere” la guerra a Gaza. Lo ha chiamato «pace perenne in Medio Oriente», definendo l’annuncio “uno dei giorni più belli della civiltà”. Ma dietro la retorica si intravede un’altra stori Vai su Facebook
Il Papa critica Trump: «Il trattamento disumano dei migranti non è pro-life» - Dalla residenza estiva di Castel Gandolfo, Papa Leo XIV ha criticato duramente le politiche migratorie di Donald Trump. Lo riporta msn.com
Guerra in Ucraina, le tensioni del 15 settembre Cremlino: “La Nato è di fatto in guerra con la Russia” - Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che «la Nato è di fatto in guerra con la Russia». Come scrive ilmessaggero.it