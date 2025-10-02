Rete Napoli per la Palestina | Oggi in piazza blocchiamo tutto
Tempo di lettura: < 1 minuto “La mobilitazione di ieri alla stazione di Napoli è solo un inizio. Lo avevamo detto e lo faremo”, “ blocchiamo tutto “. Così Rete Napoli per la Palestina annuncia una manifestazione oggi pomeriggio in piazza del Carmine. “ Hanno bloccato la Sumud Flotilla per continuare il genocidio del popolo Palestinese con la complicità e la vigliaccheria di governi come i nostri, che hanno assistito inermi ad un atto di pirateria di Israele che ha rapito tantissime cittadini e cittadine fuori dalle sue acque territoriali (perchè le acque di Gaza, per tutti i trattati e per il diritto internazionale, non sono di Israele) assaltando un convoglio umanitario pure questo in violazione di ogni norma internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rete - napoli
Duro colpo al clan Mazzarella, smantellata la rete che controllava l'area di Napoli Est: i nomi
Napoli-Bari, oltre 34 miliardi da Pnrr e Zes: così la rete punta sull?efficienza
Droga tra Napoli e Roma: 12 arresti, smantellata rete criminale grazie a indagine della DDA
#KDB x #Hojlund Il #Napoli passa in vantaggio al Maradona grazie alla rete dell’attaccante danese. #NapoliSportingCP 1-0 - facebook.com Vai su Facebook
GOOOOAL! Prima rete in maglia azzurra per LORENZOOOO LUCCAAA!! #NapoliPisa 3-1 - X Vai su X
Proteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Venerdì sciopero generale - Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Segnala tg24.sky.it
Napoli, manifestanti per la Palestina occupano la stazione Centrale. Treni bloccati per mezz’ora - L’iniziativa della rete Pro Pal e studenti del Collettivo autorganizzato universitario dopo l’annuncio dell'abbordaggio israeliano alle imbarcazioni della Flotilla. Come scrive msn.com