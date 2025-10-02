Tempo di lettura: < 1 minuto “La mobilitazione di ieri alla stazione di Napoli è solo un inizio. Lo avevamo detto e lo faremo”, “ blocchiamo tutto “. Così Rete Napoli per la Palestina annuncia una manifestazione oggi pomeriggio in piazza del Carmine. “ Hanno bloccato la Sumud Flotilla per continuare il genocidio del popolo Palestinese con la complicità e la vigliaccheria di governi come i nostri, che hanno assistito inermi ad un atto di pirateria di Israele che ha rapito tantissime cittadini e cittadine fuori dalle sue acque territoriali (perchè le acque di Gaza, per tutti i trattati e per il diritto internazionale, non sono di Israele) assaltando un convoglio umanitario pure questo in violazione di ogni norma internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rete Napoli per la Palestina: “Oggi in piazza, blocchiamo tutto”