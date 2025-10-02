Retail Reinvented | PTA Group presenta la nuova strategia europea

All in one solution, è questo il motto di PTA Group, la società italiana che negli anni ha costruito la più completa piattaforma di servizi per brand e retailer oggi disponibile nel mercato europeo. Un motto ribadito ancora una volta durante l’evento “Retail, Reinvented”, tenutosi mercoledì 1° ottobre presso il centro commerciale Scalo Milano Outlet & More. L’incontro, promosso da PTA Group, ha rappresentato un momento cruciale per annunciare al mercato dei brand e dei retailer i risultati straordinari attesi per il 2025 e le novità della piattaforma integrata di servizi per venues commerciali, brand e store. 🔗 Leggi su Panorama.it

