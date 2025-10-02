Restyling dell’ospedale di Vizzolo Inaugurati i reparti rimessi a nuovo

Col nuovo robot per la chirurgia, anche l’assessore regionale Guido Bertolaso ha provato a dare dei punti di sutura, nel corso di una breve simulazione. È successo anche questo, ieri, nella visita che il responsabile lombardo del Welfare ha effettuato all’ Ospedale Predabissi per l’inaugurazione di alcuni reparti, ristrutturati. Il taglio del nastro ha riguardato il blocco parto, il settore di Ostetricia e Ginecologia, il Poliambulatorio e il Sistema chirurgico robotico. Il restyling di queste aree fa parte di un più ampio percorso di riqualificazione del Predabissi, che è sostenuto da Regione Lombardia con un budget di 27 milioni di euro e ha già visto il rinnovo di Ortopedia, Psichiatria e Mac (macroattività ambulatoriale complessa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

