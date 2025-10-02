Restyling del Parco di Villa Solaria Via libera alla riqualificazione
Via libera della giunta alla riqualificazione del parco di Villa Solaria a Quinto Alto, inclusa nella strategia del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 "Vivere Sesto". Ad agosto la Regione aveva annunciato la destinazione di 875mila euro, proprio attraverso le risorse Fesr, al progetto, per cui è previsto un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro. Obiettivo dichiarato del piano approvato, redatto sotto la supervisione della Soprintendenza con il supporto di competenze qualificate individuate in ambito universitario visto che il maxi polmone verde è tutelato, il recupero e la valorizzazione del parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
