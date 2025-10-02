Repubblica ceca domani e sabato alle urne il populista Babis avanti nei sondaggi

(Adnkronos) – Gli elettori della Repubblica Ceca si recheranno alle urne domani e sabato per elezioni parlamentari considerate cruciali. Il voto sarà seguito con attenzione a Bruxelles, che teme la possibilità di un terzo Paese che professa sentimenti anti-Ue nell'Europa centrale insieme a Ungheria e Slovacchia, con potenziali implicazioni per il sostegno all'Ucraina. Il voto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

