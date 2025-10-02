Renato Veiga a Sky | La Juve avrà sempre un grande spazio nel mio cuore Perchè ho esultato dopo il gol? Ai tifosi bianconeri voglio dire una cosa

Renato Veiga a Sky, le parole del portoghese dopo il 2-2: spiega l’esultanza ma ribadisce il suo grande affetto per il mondo bianconero. La più dura delle leggi del calcio, quella del gol dell’ex, si è abbattuta sulla Juventus nella notte di Champions League. A firmare il pareggio del Villarreal nei minuti finali è stato proprio Renato Veiga, un giocatore che solo pochi mesi fa vestiva la maglia bianconera. Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, il giovane portoghese ha commentato la sua serata speciale, tra la gioia professionale e l’affetto mai sopito per il suo passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renato Veiga a Sky: «La Juve avrà sempre un grande spazio nel mio cuore. Perchè ho esultato dopo il gol? Ai tifosi bianconeri voglio dire una cosa»

In questa notizia si parla di: renato - veiga

Renato Veiga fa ‘riscoprire’ la nostalgia dei tifosi della Juventus: quel siparietto con Yildiz non è passato inosservato – FOTO

Renato Veiga: il Bayern Monaco apre i contatti con il Chelsea per il difensore portoghese! La posizione dell’ex Juve in merito a questa eventualità

Cara Juve, ci vedremo in campo da avversari: una big italiana ha preso Renato Veiga | Prestito con obbligo a 25 milioni

Renato Veiga to Juventus fans after scoring the equaliser. - X Vai su X

La Juve rimonta, ma è raggiunta sul 2-2 dall'ex Renato Veiga. Beffona a Vila-Real. - facebook.com Vai su Facebook

Renato Veiga dopo il gol alla Juve: “Non ho mancato di rispetto, vivo il calcio in un altro modo” - Renato Veiga ha spiegato in un’intervista perché ha esultato contro la Juventus da ex di turno. fanpage.it scrive

Renato Veiga ai tifosi Juve: "Ecco perché ho festeggiato il gol" - Altro pareggio per la Juventus, è il secondo su due partite di Champions e il quarto consecutivo includendo anche il campionato. Riporta tuttosport.com