Regione Lazio presenta il ‘Progetto Anchise’ per l’assistenza sociosanitaria a favore degli anziani
(Adnkronos) – È stato presentato oggi, dalla Regione Lazio, il “Progetto Anchise”. Nel Teatro di Tor Bella Monaca, il presidente Francesco Rocca e l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli, hanno illustrato la sperimentazione della Legge 332023, basata su un’assistenza domiciliare sociosanitaria innovativa per anziani, pazienti oncologici e over 80. L’iniziativa punta a garantire non solo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: regione - lazio
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25
Riqualificazione del litorale: Fiumicino tra i comuni finanziati dalla regione Lazio
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2025 ore 11:25
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE Ore 11 – aula consiliare All’ordine del giorno la prosecuzione dell’esame delle mozioni iniziato mercoledì scorso #ConsiglioRegionale #Mozioni #Regione #Lazio Vai su Facebook
35 milioni per la blue economy, Regione Lazio aumenta gli investimenti https://mondobalneare.com/35-milioni-per-la-blue-economy-regione-lazio-aumenta-gli-investimenti/… Le risorse serviranno anche per sostenere le imprese balneari e riqualificare i lung - X Vai su X
Regione Lazio presenta il 'Progetto Anchise' per l’assistenza sociosanitaria a favore degli anziani - Nel Teatro di Tor Bella Monaca, il presidente Francesco Rocca e l’assessore ai Servizi sociali, ... notizie.tiscali.it scrive