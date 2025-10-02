Regione Lazio debito ridotto di 13 miliardi
Roma, 2 ottobre 2025 – La Conferenza Stato-Regioni, che si è riunita oggi, 2 ottobre 2025, ha approvato – insieme al riparto del contributo alla finanza pubblica per il periodo 2026-2029 – l’impegno del Governo a inserire nel primo provvedimento utile una norma storica che prevede la cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni. In particolare, saranno cancellati: • i debiti relativi alle anticipazioni per disavanzi sanitari (art. 2, comma 46, della legge n. 2442007); • i debiti relativi alle anticipazioni per pagamenti di debiti commerciali (decreto-legge n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
