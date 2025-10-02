Regionali tensioni nel PSI per la lista ‘Avanti’ | malumori interni dopo l’adesione di Ciarambino e Sommese
Tempo di lettura: 2 minuti Il Partito Socialista Italiano sta vivendo giorni di forti tensioni interne in vista della composizione della lista Avanti per le prossime Elezioni Regionali in Campania. L’ingresso in squadra di figure di peso, come la vicepresidente del consiglio regionale Valeria Ciarambino (ex M5S) e l’uscente Giuseppe Sommese, sta generando malumori tra gli esponenti storici del PSI, preoccupati che queste candidature possano ridurre drasticamente le proprie possibilità di elezione. Le defezioni non sono mancate: il consigliere comunale di Napoli Pasquale Sannino e la candidata alle scorse regionali Monica Mauro hanno lasciato il partito, in aperta polemica con la decisione della dirigenza di aprire la lista ad ex avversari politici e a personalità senza una tradizione socialista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
