Tempo di lettura: 3 minuti In Campania il centrodestra non trova pace. Mentre le Elezioni Regionali si avvicinano, la coalizione che dovrebbe mostrarsi compatta contro il centrosinistra guidato dall'asse Fico-De Luca si ritrova invece impantanata in una guerra di veleni, frecciate e accuse reciproche. A incendiare la miccia stavolta è stata Amelia Forte, commissaria provinciale di Forza Italia a Caserta, che partendo dall'analisi del voto nelle Marche, dove Fratelli d'Italia ha stravinto e la Lega si è fermata a un modesto 7%, ha lanciato un messaggio tutt'altro che tenero agli alleati del Carroccio: "Qui in Campania la Lega ha più uscenti che seggi.

Regionali, ritardo sul nome del candidato: volano gli stracci nel centrodestra