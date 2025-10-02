Regionali Puglia 2025 Antonio Giannatempo in campo con Fratelli d' Italia
Tra i candidati alle prossime elezioni regionali in Puglia, ci sarà anche Antonio Giannatempo. Il medico, già sindaco di Cerignola due volte (dal 2000 al 2005 e dal 2010 al 2015), scenderà in campo nella lista di Fratelli d'Italia. “Medico per mestiere, sindaco per passione, orgogliosamente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
