Regionali la lista dei moderati si scioglie | il casertano Aversano si candida con ' Avanti'
La scadenza per la presentazione delle candidature alle Regionali si avvicina e le manovre politiche si fanno sempre più fitte. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che la lista moderata, che avrebbe dovuto riunire gli uscenti di Azione insieme ad alcune sigle minori, non vedrà la luce.I. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: regionali - lista
Regionali, Cattaneo e lo stallo sul Veneto. “Sì alla Lega, ma niente lista Zaia”
Regionali 2025, Maraio (Psi): "Faremo lista forte, puntiamo ad eleggere tre consiglieri"
Gianluca Festa prepara il ritorno? La lista "Davvero" guarda alle regionali
NELLE REGIONALI MARCHE LA LISTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE E’ QUELLA CON MENO VOTI DI PREFERENZA - X Vai su X
Regionali in Campania. I nomi della lista del Presidente Fico: Vincenzo Speranza, Giovanni Maria Cuofano e Mariagrazia Libardi. #elezioniregionali2025 #regionali2025 #campania2025 #campolargo #centrosinistra #AgendaPolitica https://www.agendapoliti - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, la lista dei moderati si scioglie: il casertano Aversano si candida con 'Avanti' - La scadenza per la presentazione delle candidature alle Regionali si avvicina e le manovre politiche si fanno sempre più fitte. Scrive casertanews.it
Elezioni regionali, Lupi (Noi Calabria): “Il campo largo si sta sciogliendo alla luce del sole” - Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, pubblicare annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Riporta giornaledicalabria.it