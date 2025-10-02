Regionali la lista dei moderati si scioglie | il casertano Aversano si candida con ' Avanti'

La scadenza per la presentazione delle candidature alle Regionali si avvicina e le manovre politiche si fanno sempre più fitte. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che la lista moderata, che avrebbe dovuto riunire gli uscenti di Azione insieme ad alcune sigle minori, non vedrà la luce.I. 🔗 Leggi su Casertanews.it