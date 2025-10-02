«Questa piazza lascia ben sperare», dice Giorgia Meloni guardando la folla dal palco di Lamezia Terme. Dopo le Marche, il centrodestra vede a portata di mano la vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria. La chiusura dell’accordo sul candidato in Veneto è a un passo: incassato lì un probabilissimo successo, la “missione Regionali” sarebbe compiuta. E se dalle urne di Toscana, Campania o Puglia dovesse uscire qualche sorpresa, tanto peggio per la sinistra. In corso Numistrano, per il comizio del governatore uscente e dei leader della maggioranza, c’è il gran pienone e sventolano bandiere di tutti i partiti della coalizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Regionali in Calabria, la foto che spaventa la sinistra