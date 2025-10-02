Regionali in Calabria la foto che spaventa la sinistra

«Questa piazza lascia ben sperare», dice Giorgia Meloni guardando la folla dal palco di Lamezia Terme. Dopo le Marche, il centrodestra vede a portata di mano la vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria. La chiusura dell’accordo sul candidato in Veneto è a un passo: incassato lì un probabilissimo successo, la “missione Regionali” sarebbe compiuta. E se dalle urne di Toscana, Campania o Puglia dovesse uscire qualche sorpresa, tanto peggio per la sinistra. In corso Numistrano, per il comizio del governatore uscente e dei leader della maggioranza, c’è il gran pienone e sventolano bandiere di tutti i partiti della coalizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

