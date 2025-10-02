Tempo di lettura: 2 minuti “A Roma si stanno facendo le ultime valutazioni. Per quanto mi riguarda, io ho confermato la mia disponibilità, ma sempre senza sgomitare e senza pretendere chissà che cosa. Credo che la valutazione sarà rimessa nelle mani della presidente nazionale che deve fare una valutazione se sia giusto impegnare in una campagna per le regionali, il vice ministro degli Esteri in un momento molto delicato per l’Italia”. Così Edmondo Cirielli, vice ministro degli Esteri, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se sarà lui il candidato per le regionali in Campania, possibilità che circola da diversi mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, Cirielli spiazza tutti e lancia il ‘sannita’ Pecci candidato del Centrodestra