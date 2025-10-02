Regionali Cirielli spiazza tutti e lancia il ‘sannita’ Pecci candidato del Centrodestra
Tempo di lettura: 2 minuti “A Roma si stanno facendo le ultime valutazioni. Per quanto mi riguarda, io ho confermato la mia disponibilità, ma sempre senza sgomitare e senza pretendere chissà che cosa. Credo che la valutazione sarà rimessa nelle mani della presidente nazionale che deve fare una valutazione se sia giusto impegnare in una campagna per le regionali, il vice ministro degli Esteri in un momento molto delicato per l’Italia”. Così Edmondo Cirielli, vice ministro degli Esteri, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se sarà lui il candidato per le regionali in Campania, possibilità che circola da diversi mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: regionali - cirielli
Elezioni Regionali, Cirielli (FdI): “Non sgomito ma sono pronto alla candidatura”
Regionali in Campania, Cirielli (Fdi): «Non sgomito, ma pronto alla corsa. Sangiuliano? Una risorsa»
Elezioni Regionali Campania, Cirielli rilancia: «Nessun passo indietro»
Regionali in Campania. Giosy Romano chiude la porta ad una candidatura: "Mai interessato". Per Fdi resta solo il nome di Edmondo Cirielli. #regionali2025 #RegioneCampania #centrodestra #AgendaPolitica #elezioniregionali2025 https://www.agendapolitic - facebook.com Vai su Facebook
SUD PROTAGONISTA: “REGIONALI IN CAMPANIA, SOSTERREMO EDMONDO CIRIELLI O GIOSY ROMANO” - X Vai su X
Regionali Campania, nel centrodestra si stringe su Cirielli: ma resta il nome «civico» - Sarà la giornata di oggi quella in cui arriverà la scelta dei candidati in Campania, Puglia e ... Scrive ilmattino.it
Elezioni regionali Campania, il commissario di Fdi: “Cirielli il miglior candidato” - “Il nostro Partito, primo della coalizione sia alle Politiche che alle Europee, ha detto da tempo che è per una scelta politica individuando in Edmondo Cirielli il nome migliore per completezza di cur ... Da strettoweb.com