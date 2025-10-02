Regionali Cirielli candidato presidente | cambiano gli equilibri anche nel Sannio
Tempo di lettura: 2 minuti Edmondo Cirielli scende in campo. Sarà il viceministro degli Esteri il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. Una scelta che cambia la partita e ridisegna gli equilibri anche nel Sannio, dove ora si aprono nuove caselle da riempire. Fratelli d’Italia, che fino a poche settimane fa era ancora alle prese con i nomi da proporre sul territorio, oggi deve tenere conto anche della Lista Cirielli Presidente, che richiede un proprio spazio. È qui che torna con forza l’ipotesi Nicola Boccalone, manager beneventano, pronto a guidare la lista civica collegata al viceministro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
