Regionali Campania Piantedosi | A sinistra contraddizioni noi esprimeremo candidato degno

“Io credo che il centrodestra ha tutti i numeri in regola per fare una proposta che sia degna dell’attenzione che la regione merita. Io credo che i termini stiano scadendo, ci sarà alla fine la decisione, vedrete che sarà quella più giusta e più efficace”. Se il candidato sarà un politico o un civico? “Io sono sempre un sostenitore del primato della politica, ma cito me stesso per dire che anche dai tecnici può avvenire una buona politica”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, intervistato a margine del forum di Panorama che si è svolto presso palazzo San Teodoro a Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

