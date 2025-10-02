Regionali Campania Cirielli | Io pronto se scelta sarà politica come civico Jannotti Pecci
“Se si volessero fare scelte civiche a me piacerebbe molto il nome di Costanzo Jannotti Pecci, il presidente degli industriali, sarebbe una bella immagine. La sinistra candida il capo degli assistenzialisti e noi candidiamo il capo degli imprenditori campani. Ma credo che la decisione sia ancora aperta. Se ci sarà un’opzione politica credo che la scelta ricadrà su di me. Se ci sarà un’opzione civica mi permetto di segnalare questa”. Così Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, intervistato a margine del forum promosso dal settimanale Panorama presso Palazzo San Teodoro a Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regionali - campania
