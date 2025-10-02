Reggio Emilia carica speciale per il luogotenente Varrata
Reggio Emilia, 2 ottobre 2025 – Promozione per il luogotenente Olindo Varratta, comandante della stazione carabinieri di corso Cairoli a Reggio, al quale è stata attribuita la qualifica di “carica speciale” con decreto ministeriale. La notifica del provvedimento è avvenuta con una breve cerimonia al comando provinciale dell’Arma, oggi, alla presenza degli ufficiali della sede e di una rappresentanza dei colleghi della caserma Carmana. A consegnargli il decreto è stato il comandante provinciale, il colonnello Orlando Hiromi Narducci. Varratta, 51 anni, sposato con due figli e laureato in relazioni internazionali, vanta un’anzianità di servizio di oltre 25 anni essendosi arruolato nel 1996. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: reggio - emilia
