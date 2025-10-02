"Una cerimonia intima ma bellissima, i sanitari ci hanno aiutato a organizzarla e qualche medico si è perfino commosso", ha raccontato la moglie dell'uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, 44enne si sposa in ospedale: muore otto giorni dopo