Regazzoli torna a casa da avversaria | L’Inter? Tanti ricordi ma la promozione in A è quello che ho nel cuore

Regazzoli emozionata per la sfida con il proprio passato: «Il ritorno in Serie A con la Ternana contro l’Inter avrà un sapore speciale». L’ex giocatrice nerazzurra si prepara ad affrontare la sua ex squadra in una sfida emozionante. Il debutto della Serie A Women della Ternana, neo-promossa, si preannuncia particolarmente emozionante per Alice Regazzoli, che si troverà di fronte l’ Inter Women, squadra che l’ha vista crescere e la ha lanciata nel mondo delle professioniste. La centrocampista, che ha passato gran parte della sua carriera nel vivaio nerazzurro, ora gioca con le rossoverdi, pronte ad affrontare una storica sfida contro la sua vecchia squadra, quella del proprio cuore. 🔗 Leggi su Internews24.com

