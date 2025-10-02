Recupero della casa torre di Arnolfo a Colle Val d’Elsa dalla Regione 500mila euro
Firenze, 2 ottobre 2025 - Dalla Regione Toscana arriva un impegno concreto per valorizzare e rendere più accessibile la casa torre di Arnolfo a Colle Val d’Elsa. La giunta regionale ha infatti approvato l’erogazione all’amministrazione comunale di un contributo straordinario di 500mila euro per gli interventi di ristrutturazione dell’edificio, che nel XIII secolo diede i natali al famoso scultore e architetto Arnolfo di Cambio, tra le cui opere annovera il progetto della cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. Le risorse per il recupero della torre, riaperta al pubblico nel dicembre 2022, saranno erogate al Comune di Colle di Val d’Elsa in tre anni: 200mila euro nel 2025, 200mila nel 2026 e 100mila nel 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it
