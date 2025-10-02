Record di culle all’ospedale Dieci neonati in soli due giorni | Un bel lavoro di squadra

PONTEDERA Un vero e proprio baby boom ha recentemente animato il reparto di ostetricia dell’ ospedale Lotti di Pontedera, dove in poco più di 24 ore sono venuti alla luce ben dieci bambini: sei maschi e quattro femmine, nati tra le prime ore del mattino di venerdì 26 settembre e la sera di sabato 27 settembre. Il susseguirsi dei parti ha richiesto impegno, attenzione e sinergia da parte di tutto il personale medico e infermieristico, in un clima di intensa operosità che ha contagiato l’intero reparto con un’atmosfera di gioia e soddisfazione. La straordinaria serie di nascite ha portato con sé emozione e soddisfazione, coinvolgendo non solo le neo mamme, i neo papà e i loro cari, ma anche tutto il personale sanitario che si è prodigato senza sosta per garantire le migliori cure a ciascun piccolo nuovo arrivato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

