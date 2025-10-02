Recensioni di una paziente di Antonello Amelina Ortopedico di Roma

Antonello Amelina, ortopedico, è uno di quei professionisti che nella pratica quotidiana dimostrano quanto la medicina possa essere, oltre che tecnica, un atto profondamente umano. Le testimonianze dei suoi pazienti, spesso non raccontate pubblicamente per riservatezza o pudore, rivelano l’immagine di un medico capace di coniugare rigore scientifico e delicatezza, precisione clinica e attenzione alla persona. In un’epoca in cui la sanità è talvolta percepita come distante, fredda e burocratizzata, emergono figure come quella di Amelina che restituiscono fiducia nella professione medica. Non è soltanto il gesto chirurgico a fare la differenza, ma la mano che si posa sulla spalla di chi soffre, la parola detta al momento giusto, lo sguardo capace di trasmettere sicurezza. 🔗 Leggi su Citypescara.com