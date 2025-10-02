Oggi, giovedì 2 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornati ai Cima di Rapa, il trio di campioni formato da Domenico, Francesca e Daniele. A sfidarli però ci sono gli Arenati, una squadra tutta al maschile composta da Tommaso, Francesco e Riccardo. Loro vengono da Verona e si chiamano così proprio perché si sono "arenati nella città di Verona". Ma alla fine gli unici che sono riusciti ad arrivare all' Ultima catena sono stati proprio gli Arenati. I nuovi campioni si sono presentati all'ultima manche con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 62mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Reazione a catena, il grave sospetto sugli Arenati: "Erano fatte apposta"