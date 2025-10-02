Reazione a catena il grave sospetto sugli Arenati | Erano fatte apposta
Oggi, giovedì 2 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornati ai Cima di Rapa, il trio di campioni formato da Domenico, Francesca e Daniele. A sfidarli però ci sono gli Arenati, una squadra tutta al maschile composta da Tommaso, Francesco e Riccardo. Loro vengono da Verona e si chiamano così proprio perché si sono "arenati nella città di Verona". Ma alla fine gli unici che sono riusciti ad arrivare all' Ultima catena sono stati proprio gli Arenati. I nuovi campioni si sono presentati all'ultima manche con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 62mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: reazione - catena
Reazione a Catena 13 luglio 2025: le Uscio e Bottega vincono
Reazione a Catena 14 luglio 2025: le Pane al Pane
Giovediamoci: vinci con cultura e strategia a reazione a catena
“Reazione a Catena” conquista la fascia del preserale con il 24% di share e 3 milioni 826 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Una concorrente biscegliese nel programma Rai “Reazione a catena” #bisceglie - facebook.com Vai su Facebook
Pino Insegno resta in Rai: contratto rinnovato per un anno, sarà ancora al timone di Reazione a Catena - Secondo quanto riportato da Adnkronos, il servizio pubblico avrebbe deciso di rinnovare per almeno un altro anno il contratto del conduttore romano, confermandolo al timone ... Da fanpage.it
Reazione a catena, tre infermieri del Sant'Orsola di Bologna vincono 28.500 euro al programma di Rai Uno - O almeno, è così che lo fanno sembrare Martina Savino, Marco Piazzolla e Lucia De Meo, i tre infermieri strumentisti della sala ... Scrive corrieredibologna.corriere.it