realme Note 70T | resistente smartphone low cost dalla lunga autonomia

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da realme arriva il nuovo smartphone Note 70T. Un modello entry-level, con una generosa batteria, un ampio display e una robusta scocca.Di seguito tutte le caratteristiche ed i prezzi.ProcessoreCuore del realme Note 70T è il processore Unisoc T7250, una versione aggiornata del T615, costruito con. 🔗 Leggi su Today.it

