Nella corsa tra innovazione mobile e immaginario collettivo, realme compie un balzo inedito con un’edizione limitata ispirata a uno dei mondi televisivi più iconici degli ultimi anni. Lo smartphone targato Game of Thrones promette di fondere prestazioni di spicco e un’estetica intrisa di simboli che parlano di coraggio, indipendenza e sfida alle convenzioni. Il contesto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - realme lancia il drago tascabile: edizione limitata Game of Thrones