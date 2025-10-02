Re Carlo caccia Andrea e Sarah Ferguson | Devono sparire dalla vista
Re Carlo prende le distanze da suo fratello Andrea e da Sarah Ferguson dopo l’ennesimo scandalo legato a Epstein. Il Sovrano avrebbe proibito loro di partecipare alle celebrazioni di Natale che coinvolgono la Famiglia Reale. Re Carlo allontana Andrea e Sarah Ferguson. Forse l’avrebbe voluto già fare tempo fa, dopo la morte della Regina Elisabetta ma non ne ha avuto il coraggio. Adesso però Re Carlo si vede costretto ad allontanare suo fratello Andrea e la ex moglie Sarah Ferguson, dopo il nuovo scandalo che li ha coinvolti. Secondo quanto riferito da fonti vicine a Palazzo, Re Carlo avrebbe ribadito che il Principe Andrea e Sarah Ferguson “non sono graditi alle feste di Natale”. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: carlo - caccia
Ddl Caccia, gli ambientalisti frignano per le sedute fiume. De Carlo (FdI): “Non avete idea di cosa significhi lavorare”
Motor Caccia di Caccia Carlo - facebook.com Vai su Facebook
DDL Caccia. De Carlo (FdI): Istituzioni che funzionano diritto cittadini, rispetto per chi fa turni davvero massacranti https://lavocedelpatriota.it/ddl-caccia-de-carlo-fdi-istituzioni-che-funzionano-diritto-cittadini-rispetto-per-chi-fa-turni-davvero-massacranti/… via @ - X Vai su X
“Sarah Ferguson e il principe Andrea non sono più i benvenuti a Corte. Neanche a Natale. Dopo le novità su Epstein dovranno essere invisibili”: Re Carlo III furioso - Re Carlo impone l'invisibilità ai duchi di York dopo nuove rivelazioni su Epstein. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Re Carlo avvisato sul “caso Andrea”: il rischio di una nuova bomba nella Famiglia Reale - Re Carlo alle prese con il caso Principe Andrea: tra scandali ed Epstein, il futuro della Famiglia Reale sembra appeso a un filo ... Lo riporta msn.com