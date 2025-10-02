Re Carlo prende le distanze da suo fratello Andrea e da Sarah Ferguson dopo l’ennesimo scandalo legato a Epstein. Il Sovrano avrebbe proibito loro di partecipare alle celebrazioni di Natale che coinvolgono la Famiglia Reale. Re Carlo allontana Andrea e Sarah Ferguson. Forse l’avrebbe voluto già fare tempo fa, dopo la morte della Regina Elisabetta ma non ne ha avuto il coraggio. Adesso però Re Carlo si vede costretto ad allontanare suo fratello Andrea e la ex moglie Sarah Ferguson, dopo il nuovo scandalo che li ha coinvolti. Secondo quanto riferito da fonti vicine a Palazzo, Re Carlo avrebbe ribadito che il Principe Andrea e Sarah Ferguson “non sono graditi alle feste di Natale”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo caccia Andrea e Sarah Ferguson: “Devono sparire dalla vista”