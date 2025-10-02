Rbr alle prese con la grana Camara Out da Ferragosto | ora nuove visite
La settimana in casa Dole è divisa tra le considerazioni sullo stato di salute di Gora Camara e la preparazione della partita di domenica a Cremona. Il centro senegalese è atteso a breve (venerdì) a un altro consulto, un test che dovrà dire tanto sulle possibilità di rientro immediato agli allenamenti. Va ricordato: Camara si è infortunato alla caviglia in Senegal – Egitto del 14 agosto, vale a dire la seconda partita di Afrobasket della sua squadra dopo il +35 dell’esordio sull’Uganda. Nel primo match Camara aveva chiuso con una doppia – doppia da 14 punti e 13 rimbalzi. Nel secondo, anche in questo caso in quintetto, 3’09“ in campo e poi il brusco stop, con successivo trasporto a braccia negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: prese - grana
La Puglia nel caos: Decaro pensa alla rinuncia, il Pd alle prese con un’altra grana tra divieti e ipotesi di scissione
Stato confusionale in casa rossonera all’indomani della decisione di sollevare dall’incarico Sasà Campilongo. Il tempo scorre, alle porte c’è la gara con l’Olbia e la dirigenza molossa è ancora alle prese con la grana allenatore. Una casella da colmare con no - facebook.com Vai su Facebook
Rbr alle prese con la grana Camara. Out da Ferragosto: ora nuove visite - La settimana in casa Dole è divisa tra le considerazioni sullo stato di salute di Gora Camara e la preparazione della partita di domenica a Cremona. Secondo msn.com
RBR is heading into their home debut without Camara. The Senegalese center has been sidelined for over a month. - Injured while playing for the national team on August 15th, Gora hasn't yet resumed training with his teammates. Segnala sport.quotidiano.net