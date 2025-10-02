Rbr alle prese con la grana Camara Out da Ferragosto | ora nuove visite

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana in casa Dole è divisa tra le considerazioni sullo stato di salute di Gora Camara e la preparazione della partita di domenica a Cremona. Il centro senegalese è atteso a breve (venerdì) a un altro consulto, un test che dovrà dire tanto sulle possibilità di rientro immediato agli allenamenti. Va ricordato: Camara si è infortunato alla caviglia in Senegal – Egitto del 14 agosto, vale a dire la seconda partita di Afrobasket della sua squadra dopo il +35 dell’esordio sull’Uganda. Nel primo match Camara aveva chiuso con una doppia – doppia da 14 punti e 13 rimbalzi. Nel secondo, anche in questo caso in quintetto, 3’09“ in campo e poi il brusco stop, con successivo trasporto a braccia negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rbr alle prese con la grana camara out da ferragosto ora nuove visite

© Sport.quotidiano.net - Rbr alle prese con la grana Camara. Out da Ferragosto: ora nuove visite

In questa notizia si parla di: prese - grana

La Puglia nel caos: Decaro pensa alla rinuncia, il Pd alle prese con un’altra grana tra divieti e ipotesi di scissione

rbr prese grana camaraRbr alle prese con la grana Camara. Out da Ferragosto: ora nuove visite - La settimana in casa Dole è divisa tra le considerazioni sullo stato di salute di Gora Camara e la preparazione della partita di domenica a Cremona. Secondo msn.com

rbr prese grana camaraRBR is heading into their home debut without Camara. The Senegalese center has been sidelined for over a month. - Injured while playing for the national team on August 15th, Gora hasn't yet resumed training with his teammates. Segnala sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Rbr Prese Grana Camara