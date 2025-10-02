La settimana in casa Dole è divisa tra le considerazioni sullo stato di salute di Gora Camara e la preparazione della partita di domenica a Cremona. Il centro senegalese è atteso a breve (venerdì) a un altro consulto, un test che dovrà dire tanto sulle possibilità di rientro immediato agli allenamenti. Va ricordato: Camara si è infortunato alla caviglia in Senegal – Egitto del 14 agosto, vale a dire la seconda partita di Afrobasket della sua squadra dopo il +35 dell’esordio sull’Uganda. Nel primo match Camara aveva chiuso con una doppia – doppia da 14 punti e 13 rimbalzi. Nel secondo, anche in questo caso in quintetto, 3’09“ in campo e poi il brusco stop, con successivo trasporto a braccia negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rbr alle prese con la grana Camara. Out da Ferragosto: ora nuove visite