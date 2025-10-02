Rayo Vallecano–Shkendija fa parte del programma della prima giornata di Conference League: la meno prestigiose delle tre competizioni europee apre i battenti questo giovedì e una delle protagoniste dell’edizione di quest’anno sarà proprio la squadra di Vallecas, che sogna di andare il più avanti possibile. Non è un momento felicissimo per i Matagigantes, reduci da due . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Shkendija (Conference League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria e qualche gol per i Matagigantes?