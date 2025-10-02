Ravezzani attacca la Juve | Sbagliato parlare di arbitri e calendari

Internews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Fabio Ravezzani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter e delle sue rivali in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso le sue considerazioni sulla prestazione della Juventus contro il Villarreal, terminata 2-2 nella seconda giornata della Champions League. Attraverso il suo account su X, Ravezzani ha analizzato la partita, mettendo in evidenza alcune problematiche tattiche che, secondo lui, stanno condizionando i bianconeri: “Mi pare evidente che la Juventus sia mal costruita (troppe mezze punte, pochi centrocampisti)”. 🔗 Leggi su Internews24.com

ravezzani attacca la juve sbagliato parlare di arbitri e calendari

© Internews24.com - Ravezzani attacca la Juve: «Sbagliato parlare di arbitri e calendari»

In questa notizia si parla di: ravezzani - attacca

ravezzani attacca juve sbagliatoRavezzani: 'La Juve è mal costruita e Tudor sbaglia con Koopmeiners' - Nelle scorse ore, il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un post su X alla Juventus, sottolineando come il club bianconero abbia evidenti difetti strutturali. Segnala it.blastingnews.com

ravezzani attacca juve sbagliatoRavezzani critico sulla Juve: «Ha deluso e non per il gioco. Tudor? C’è una cosa che ha detto ieri e che non mi è piaciuta affatto» - Ravezzani critica la mentalità di questa Juve: un pareggio in casa non può essere accolto con soddisfazione dopo una prova incolore Un’analisi dura, che non colpisce solo la prestazione, ma la mentali ... Scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Ravezzani Attacca Juve Sbagliato