Ravezzani attacca la Juve | Sbagliato parlare di arbitri e calendari

Le parole di Fabio Ravezzani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter e delle sue rivali in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso le sue considerazioni sulla prestazione della Juventus contro il Villarreal, terminata 2-2 nella seconda giornata della Champions League. Attraverso il suo account su X, Ravezzani ha analizzato la partita, mettendo in evidenza alcune problematiche tattiche che, secondo lui, stanno condizionando i bianconeri: “Mi pare evidente che la Juventus sia mal costruita (troppe mezze punte, pochi centrocampisti)”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ravezzani attacca la Juve: «Sbagliato parlare di arbitri e calendari»

In questa notizia si parla di: ravezzani - attacca

L’attacco dopo lo sfogo di Igor #Tudor nel post-partita di #VeronaJuve ”Non mi sono mai piaciuti gli allenatori lamentosi. Tudor passa più tempo a prendersela con arbitri e Lega piuttosto che a spiegare come migliorare la Juve” dice Fabio Ravezzani, dirett - facebook.com Vai su Facebook

L'attacco dopo lo sfogo di Igor #Tudor nel post-partita di #VeronaJuve "Non mi sono mai piaciuti gli allenatori lamentosi. Tudor passa più tempo a prendersela con arbitri e Lega piuttosto che a spiegare come migliorare la Juve" dice Fabio Ravezzani, dirett - X Vai su X

Ravezzani: 'La Juve è mal costruita e Tudor sbaglia con Koopmeiners' - Nelle scorse ore, il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un post su X alla Juventus, sottolineando come il club bianconero abbia evidenti difetti strutturali. Segnala it.blastingnews.com

Ravezzani critico sulla Juve: «Ha deluso e non per il gioco. Tudor? C’è una cosa che ha detto ieri e che non mi è piaciuta affatto» - Ravezzani critica la mentalità di questa Juve: un pareggio in casa non può essere accolto con soddisfazione dopo una prova incolore Un’analisi dura, che non colpisce solo la prestazione, ma la mentali ... Scrive juventusnews24.com